Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - заявил президент США.

Перед этим западные СМИ со ссылкой на источники в авиадиспетчерских кругах писали, что авиационные власти Испании и Португалии рекомендовали пассажирским авиакомпаниям своих стран не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни.

"До 1 декабря испанским гражданским авиаперевозчикам настоятельно не рекомендуется совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с потенциальным риском", - сообщили источники.

Напомним, в последнее время обсуждается вероятность проведения военной операции силами американской армии. Президент США не исключал проведения наземной военной операции в Венесуэле.

Начнет ли Трамп вторжение в Венесуэлу и как это связано с войной в Украине, мы разбирали в отдельном материале.