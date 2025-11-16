На фоне кризиса с Венесуэлой США ввели в Карибское море ударную группу во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford.

Об этом сообщают военно-морские силы Соединённых Штатов на официальном сайте.

На его борту находятся около 4 тысяч военнослужащих, а также десятки самолётов, включая истребители и вспомогательную авиацию.

Размещение ударной группы, отмечают американские военные, связано с "обострением ситуации в регионе".

Ранее Пентагон объявил о запуске операции "Южное копьё" против наркоторговцев в западном полушарии. Решение о начале кампании принял президент США Дональд Трамп. Руководить операцией будут созданная для этого случая специальная оперативная группа и Южное командование Вооруженных сил США.

Напомним, по сведениям CBS News, Дональду Трампу уже показали новые сценарии вторжения американских войск в Венесуэлу. Сценарии включают варианты наземных ударов.

