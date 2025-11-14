Министр войны США Пит Хегсет объявил о начале новой операции против наркокартелей в Западном полушарии под названием "Южное копье" (Southern Spear).

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Хегсета, решение о начале кампании принял президент США Дональд Трамп.

"Эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие - это территория Америки, и мы будем его защищать", - написал Хегсет.

Руководить операцией будут созданная для этого случая специальная оперативная группа и Южное командование Вооруженных сил США (Southcom). Незадолго до этого Southcom получил в свое распоряжение авианосец "Джеральд Р. Форд" (Gerald R. Ford). Он присоединится к другим военным кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, базирующимся в Пуэрто-Рико.

Напомним, в последнее время СМИ пишут о подготовке США военной операции против Венесуэлы, которую Вашингтон обвиняет в торговле наркотиками. Так, вчера пресса сообщила, что военные представили Трампу обновлённые сценарии возможных операций в Венесуэле, включая варианты наземных ударов.

Между тем ключевые союзники Вашингтона против военной кампании в Венесуэле.