Благодаря республиканцам верхняя палата конгресса США отклонила двухпартийную резолюцию, направленную на воспрепятствование президенту Дональду Трампу атаковать территорию Венесуэлы. Таким образом сенаторы от Республиканской партии де-факто одобрили масштабное применение военной силы в Латинской Америке.

Об этом пишет The Washington Post.

Резолюция была отклонена 51 голосом против 49. Только два сенатора-республиканца — Рэнд Пол (Кентукки) и Лиза Мурковски (Аляска) — поддержали её.

По данным издания, в преддверии голосования администрация попыталась успокоить потенциальных перебежчиков из рядов Республиканской партии, заверив в отказе от идеи эскалации ситуации в Венесуэле и предоставив им подробную информацию о своих действиях по пресечению наркоторговли в Латинской Америке. Вероятно, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет в среду провели секретный брифинг для избранных членов конгресса, на котором указали, что администрация в настоящее время не готовится к прямым действиям против Венесуэлы и не имеет для этого достаточных юридических оснований.

Газета напомнила, что с начала сентября кампания в Венесуэле, развязанная Трампом, вызывает ожесточённое сопротивление демократов и юристов. Они утверждают, что убийство более 65 человек в ходе этой кампании является нарушением законов войны, поскольку на небольших судах, подвергшихся атакам американцев, были гражданские лица.

Пентагон наводнил регион военными кораблями, ударными вертолётами и истребителями, а Трамп в последние недели неоднократно заявлял, что операция против предполагаемых наркоторговцев вскоре расширится и охватит наземные цели, добавляет газета.

На днях The New York Times писала, что старшие советники Трампа разработали несколько вариантов наступательных действий в Венесуэле.