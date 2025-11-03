Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вероятно, сочтены.

Об этом американский президент сказал в интервью телеканалу CBS News.

В то же время Трамп не ответил на вопрос, планируют ли США предпринимать какие-либо военные действия против Венесуэлы.

"Я не был бы склонен сказать, что я собираюсь это сделать, потому что я не обсуждаю с репортёром, собираюсь ли я наносить удар или нет", - сказал президент США, отвечая на вопрос журналистки CBS.

"Но они (власти Венесуэлы - Ред.) обращаются с нами очень плохо - и не только в вопросе наркотиков. Они выслали в нашу страну сотни тысяч людей, которых мы не хотели принимать. Людей из тюрем - они просто освободили своих заключённых и отправили их к нам. Кроме того, если вы посмотрите, они опустошили свои психиатрические учреждения и дома для душевнобольных, переслав их в Соединённые Штаты Америки, потому что Джо Байден - худший президент в истории нашей страны", - заявил Трамп.

Напомним, в последний день октября член комитета сената США по вооружённым силам Карлос Хименес заявил, что Венесуэла "будет свободной". Кроме того, газета The New York Post со ссылкой на Белый дом писала о скорой атаке США на Венесуэлу.

"Мадуро приходит конец, брезжит рассвет свободной и процветающей Венесуэлы. Через считаные дни Мадуро будет существовать только в прошедшем времени и в оценках истории", – сказал источник медиа в Белом доме.

Тем временем, по данным СМИ, президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил помощи у РФ, Китая и Ирана.

После этого в столице Венесуэлы приземлился российский транспортный самолёт.

Начнет ли Трамп войну с Венесуэлой, мы разбирались в отдельном материале.