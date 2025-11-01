Российский транспортный самолёт Ил-76 приземлился в Каракасе на фоне слухов о вероятной атаке США на Венесуэлу.

Об этом сообщает военный обозреватель Defence News.

Борт из РФ прибыл после двухдневного перелёта из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку.

"Путешествие с несколькими остановками символизирует окольные маршруты, используемые для обхода западного воздушного пространства или возможных досмотров грузов в недружественных странах", – отмечено в статье.

Издание напоминает, что Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Известно, что самолёты этого типа в прошлом доставляли стрелковое оружие, ракеты и прочие военные грузы.

Последние дни СМИ активно пишут о готовящемся нападении США на Венесуэлу. Белый дом подобные намерения отрицает. При этом, по данным западных журналистов, венесуэльский лидер Мадуро обратился за помощью к РФ и Китаю.

Тем временем американская ежедневная газета The Washington Post сообщает, что США готовится к расширению военных операций против Венесуэлы, опираясь на морские силы в Карибском бассейне.

Кроме пролётов бомбардировщиков вдоль побережья Венесуэлы и переброски ресурсов на ближайшие военные базы, в регион следуют авианосец и атомные подводные лодки.

"Вооружённые силы США в Карибском бассейне включают восемь военных кораблей ВМС, корабль специального назначения и атомную ударную подводную лодку. Когда авианосец USS Gerald R. Ford прибудет в Карибский бассейн на следующей неделе, он приведёт с собой ещё три военных корабля и более 4000 дополнительных военнослужащих", – пишет издание, добавляя, что, в таком случае, группировка американских войск у границ Венесуэлы увеличится до 16 тысяч человек.

Напомним, американский сенатор анонсировал крах режима Мадуро и посоветовал ему бежать в Россию.

Ранее Трамп допустил наземную операцию США в Венесуэле.