Член комитета Сената США по вооружённым силам Карлос Хименес заявил, что Венесуэла "будет свободной".

Публикация появилась на странице в социальной сети Х на фоне сообщений о возможной военной операции США против Венесуэлы.

Издание Newsweek сообщает, что Соединенные Штаты закрыли воздушное пространство вблизи Пуэрто-Рико.

Отмечается, что это может свидетельствовать о подготовке BBC США к возможным ударам по территории Венесуэлы.

Тем временем The New York Post со ссылкой на Белый дом пишет о скорой атаке США на Венесуэлу.

"Мадуро приходит конец, и брезжит рассвет свободной и процветающей Венесуэлы. Через считаные дни Мадуро будет существовать только в прошедшем времени и в оценках истории", – сказал источник медиа в Белом доме.

Напомним, что журналисты в последние дни пишут о подготовке удара по Венесуэле, но президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что удара не будет.

Госсекретарь США Марко Рубио также опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле.

"Ваши «источники», якобы «знающие ситуацию», обманули вас и заставили написать фейковую историю", - заявил Рубио в ответ на публикации.

Тем временем президент страны Николас Мадуро, по данным СМИ, попросил помощи у РФ, Китая и Ирана.

