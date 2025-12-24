В среду, 24 декабря, в Украине идет 1400-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 24 декабря

9.47 Замглавы МИД РФ Рябков уточнил свое заявление, что Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения.

Он пояснил это тем, что у РФ и США есть "значительная схожесть установок на то, что могло бы стать каркасом договоренностей". Но не согласился, что команды Трампа и Путина действуют в унисон.

"Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого. Что касается "на пороге" или "на грани", разумеется, все относительно. Это не следует понимать, как ожидание подписания некоего пакета документов буквально сейчас, абсолютно нет. Но если сопоставить, где мы находились до прихода администрации Трампа в Белый дом, с нынешним моментом, то это большое движение вперед", - заявил Рябков.

8.47 На пляжах Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших и пострадавших птиц.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

Загрязнение зафиксировали, в частности, на пляжах "Дельфин" и "Ланжерон". Экологические службы уточняют масштабы происшествия и возможные причины.

8.37 На новогодние праздники в Украине возможны отключения света, даже дополнительный гигаватт от правительства не решит проблему, заявил экс-министр энергетики Юрий Продан.

По его словам, устойчивость энергосистемы приходится контролировать ежедневно, а иногда и ежечасно.

"Даже если говорят, что на праздники будет свет, рассчитывать на 24/7 не стоит - массированный удар может все разрушить", - отметил Продан.

Он пояснил, что найденный дополнительный гигаватт быстро нивелируется похолоданием.

"При минус 10 градусах потребности растут как минимум на мощность одного атомного блока. Даже без обстрелов система имеет дефицит и почти не имеет резервов, чтобы компенсировать снижение температуры", — сказал он.

8.24 Последствия ночного прилёта по Запорожью. Ранены три человека, сообщили в областной администрации.

8.00 В Чехии правительство и правящая коалиция разошлись по вопросу помощи Украине. Поводом стали заявления министра обороны Яромира Зуны, сообщает портал Novinky.

На прошлой неделе Зуна публично поддержал продолжение чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине и заявил, что участие страны в этой программе должно быть сохранено. Он также подтвердил поддержку Украины.

Эти заявления были негативно восприняты правящей коалицией. Их вынесли на обсуждение совета победивших на выборах партий ANO, SPD и Motoristu. Входящие в коалицию политические силы по итогу решили, что министр обороны в дальнейшем будет высказываться только по вопросам армии и ее обеспечения, а позицию правительства по внешней политике, включая Украину, будет публично озвучивать только премьер-министр Бабиш.

После этого один из лидеров коалиции Томио Окамура на пресс-конференции в присутствии министра заявил, что тот "не принял приглашение посетить Украину".

Он также подчеркнул, что любая поддержка Украины "должна вести к миру", и заявил об отказе его партии SPD финансировать закупки вооружений для Киева из бюджета.

Министерство обороны, по его словам, должно подать документы о прекращении участия в инициативе помощи Украине.