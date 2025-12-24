Анализируем итоги 1400-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Карта Deep State отстает от реальной ситуации в Днепропетровской и Запорожской областях более чем на месяц, заявляет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Он утверждает, что уже как минимум в 8 селах закрепилась армия РФ или идут бои, но на карте DS они указаны только как прифронтовые.

Например, Радостное Днепропетровской области по данным Deep State находится в 8 км от линии фронта, но россияне туда зашли еще 21 ноября. Также ранее россияне сообщали о захвате Андреевки, что подтверждается на карте Рёпке.

О потере Андреевки пишет и украинский боец с позывным "Мучной".

"Ближайшая логическая цель для противника — рывок в направлении Новоскелюватого (на карте ниже - Ред.). Именно туда теперь стоит ожидать смещения основного вектора наступления, с попыткой прорыва глубже по участку. До крайнего Александровского плацдарма остается ориентировочно 6,5 км — дистанция уже не абстрактная, а вполне рабочая для дальнейшего давления. Обстановка крайне напряженная, противник пытается развернуть момент и не дать времени на перегруппировку", - пишет военный.

Российское минобороны заявило о захвате села Заречное северо-западнее Радостного. Украина этого не подтверждала. Заречное расположено на западном берегу реки Гайчур, на который, как утверждается, переправились российские войска.

У Украины осталось мало эффективных военных вариантов, пишет редактор The Guardian по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг.

"Ослабленная, но далекая от поражения Украина смотрит в будущее, в 2026 год, имея мало эффективных военных вариантов, несмотря на то, что ЕС согласовал критически важный кредит в размере 90 млрд евро. Финансирование поможет Киеву продолжать оборону с нынешней интенсивностью до конца 2027 года, но не приведет к трансформации перспектив на поле боя", - полагает журналист.

Он считает, что текущий уровень мобилизации не позволяет ни России, ни Украине переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, однако Россия и с текущими темпами продвижения сумеет захватить весь Донбасс - как минимум за год, а то и больше, учитывая большое количество застройки, и с сотнями тысяч солдат убитыми.

Также он пишет, что и Украина несет серьёзные потери при попытках проведения наступательных операций (в частности, приводится пример прошлогоднего наступления ВСУ в Курской области), что негативно влияет на состояние резервов ВСУ.

«Некоторые украинцы обеспокоены тем, что интенсивное применение Киевом контратак в течение последних двух лет, сначала в Курской области России в августе 2024 года, а затем для замедления российского прогресса в городе Покровск и вокруг него, используя группы штурмовых подразделений, создало стратегическую слабость. Курское вторжение, хотя и ненадолго подняло моральный дух Украины, мало что достигло в среднесрочной перспективе, кроме как замедлил продвижение России в других местах. Критики говорят, что так называемые «сырские полки», названные в честь главнокомандующего Александра Сырского, поскольку они находятся под его прямой ответственностью, понесли большие потери до такой степени, что украинских резервов оказалось недостаточно для преодоления кризисов на передовой. После Курска Украина, похоже, не способна удивлять на суше», - считает Саббаг.

Отключения света усиливаются

Сегодня в Украине значительно ужесточились графики отключений света - в Киеве их длительность возросла до 17 часов. Также во многих областях ввели аварийные отключения.

С одной стороны это стало следствием вчерашнего масштабного удара по энергетике (а также сегодняшних прилетов по ТЭЦ под Харьковом и в Черкассах плюс удар по энергетике в Чернигове).

С другой - Украину сегодня, как и ожидалось, накрыло резкое походолодание, до минус 10 градусов. Что, как известно, вызывает рост потребления электроэнергии, которая и так в дефиците.

Эксперты уже предупреждают, что эта зима в Украине будет самой тяжелой за время войны.

"Я считаю, что эта будущая зима будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Чтобы упростить, люди уже даже при температуре около нуля остаются без электроэнергии в течение 15-20 часов в некоторых регионах Украины", - заявил гендиректор ДТЭК Тимченко. Его компания потеряла половину своей генерации.

Экс-министр энергетики Юрий Продан считает, что света может не быть даже на новый год, и дополнительный гигават от правительства может не решить проблему. "Даже если говорят, что на праздники будет свет, рассчитывать на 24/7 не стоит — массированный удар может все разрушить", — отметил Продан.

Он пояснил, что найденный дополнительный гигават быстро нивелируется похолоданием.

"При минус 10 градусах потребности растут как минимум на мощность одного атомного блока. Даже без обстрелов система имеет дефицит и почти не имеет резервов, чтобы компенсировать снижение температуры", — сказал экс-министр.

Напомним, об изыскании дополнительного гигаватта электроэнергии заявила на днях премьер Юлия Свириденко. Она пообещала, что с 24 декабря по этой причине отключений станет меньше. Но, как видим, произошло ровно наоборот.

Что происходит с энергетикой после очередного массированного удара, мы писали здесь.

20 пунктов мирного плана. Что они означают?

Владимир Зеленский перечислил сегодня все 20 пунктов плана, который сейчас обсуждается между США, Украиной и Россией.

Пока неясно, так ли выглядит черновик нового плана, который согласовали американцы, или же это видение украинских властей. Но перечислим пункты, как их озвучил украинский президент.

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.

3. Гарантии безопасности.

4. Численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. В случае вторжения РФ в Украину — военный ответ и восстановление санкций.

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.

7. Украина станет членом ЕС в определённый срок (мы хотим зафиксировать дату вступления).

8. Пакет глобального развития, который будет определён в отдельном инвестиционном соглашении.

9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечь 800 млрд долларов.

10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Безъядерный статус Украины.

12. Запорожская АЭС. Компромисса нет. США предлагают трёхстороннее управление Украины, РФ и США, где американцы — главный менеджер. Встречное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50, российские войска уходят из Энергодара, который становится демилитаризованной зоной.

13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.

14. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов — РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — "стоим там, где стоим". РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле "стоим там, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум, и тогда на референдум нужно выносить весь документ.

15. РФ и Украина обязуются не изменять договорённости силой.

16. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

17. Обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключённых.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.

20 .После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Позже французская газета Le Monde выпустила более детальную версию этого плана. Главное ее отличие от озвученных Зеленским положений, - пункт по отводу войск в Донецкой области.

Если в сокращенной версии отвод войск с последующим созданием "свободной экономической зоны" должен был быть утвержден на референдуме (что нереально), то в расширенной версии помимо этого допускается опция утверждения этого решением парламента, что более реалистично.

Кроме того, в полной версии появляются некие "международные силы", которые должны стать на нынешней линии фронта.

Но в целом этот пункт выписан предельно запутанно. И из него почти ничего не понятно - когда именно должно быть принято решение о выводе войск из Донецкой области - до прекращения огня или же этот пункт будет обсужден позже, какие именно международные силы должны появится, кто будет де-факто контролировать демилитаризированную "свободную экономическую зону" - Россия или Украина.

Также, повторимся, непонятен и сам статус этого документа - это пожелания Зеленского или согласованная с США позиция.

Однако само по себе появление в новом плане ряда новых моментов касательно вывода войск в сравнение с прежней позицией украинских властей, может указывать на то, что Зеленский готов пойти на большие уступки, чем считалось ранее.

Кроме того, в версии Le Monde указано, что Украина обязуется внедрить правила ЕС о религиозной терпимости и защите языков меньшинств. Видимо, речь идет о языковой хартии Евросоюза, которая предписывает защищать языки нацменьшинств. Украина эту хартию давно ратифицировала, но недавно Рада исключила из текста закона о ратификации русский язык, который ранее там упоминался.

Но главное в озвученных планах - что Зеленский впервые заявил о готовности к выводу войск, пишет The Washington Post.

"Последний план ясно показывает, что Украина по-прежнему выступает против идеи принудительного вывода войск с востока страны, но рассмотрит такую ​​возможность, если Россия поступит аналогичным образом. Цель состоит в создании свободной экономической зоны, не контролируемой ни одной из военных структур", - пишет издание.

И отмечает, что эти предложения знаменуют собой первый шаг Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории.

Зеленский сказал, что теперь этот план передадут России, которая может внести свои предложения к нему. В Кремле заявили, что Путин уже принял спецпосланника Дмитриева, который вернулся из США, где вел переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, пишет, что у России есть претензии к плану, который не содержит важные для РФ пункты и не отвечает на многие вопросы. Но Москва рассматривает этот план как отправную точку для дальнейших переговоров.

Россия считает документ "довольно типичным украинским планом", однако изучит его "с холодной головой", добавил источник.

По его словам, Россию не устраивает отсутствие гарантий дальнейшего расширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Евросоюз. Также в плане нет тех ограничений на послевоенные вооруженные силы Украины, которых требует Россия, и четких гарантий статуса русского языка. Кроме того, Россия хочет "ясности по вопросу о снятии санкций и о сотнях миллиардов долларов российских государственных активов, замороженных на Западе".

Впрочем, пока в Москве официально ничего не комментировали.

О чем говорит обнародованный Зеленский план?

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, как выписан ключевой пункт – о территориях (без согласия по которому движение и по всему остальному плану невозможно). А точнее о выводе войск из Донецкой области.

Хоть президент Украины все время и подчеркивает, что вывод войск – это требование только России, а США "предлагают компромиссные варианты", но, судя по многочисленным утечкам в СМИ и полунамекам самого Трампа, вывод ВСУ из Донецкой области – требование и Москвы, и Вашингтона.

И озвученный Зеленским план оставляет двоякое впечатление.

С одной стороны, он говорит, что нужно "стоять там, где стоим". То есть, прекратить огонь по линии фронта. На что не согласна Россия.

С другой стороны допускает создание некой "свободной экономической зоны" на Донбассе. Но во-первых, непонятно, что это вообще такое. В плане Трампа, утечки по которому ранее были в медиа, ни о какой свободной экономической зоне не говорилось. В нем шла речь о том, что после вывода украинских войск из Донецкой области там будет создана демилитаризированная зона, но она будет под административным контролем России. То есть туда не войдет российская армия, но все остальные российские структуры (гражданские администрации, полиция, ФСБ, Росгвардия и т.д.) там будут. И, судя по заявлению Ушакова, на такой вариант Москва согласна.

Во-вторых, можно, конечно, допустить, что Зеленский использует слова "свободная экономическая зона" для маскировки своей готовности вывести войска из Донецкой области и передать де-факто контроль над ней РФ. Однако, он добавляет в качестве обязательного условия проведение референдума по этому вопросу. Причем, как ранее он заявлял, для этого необходимо прекращение военных действий по линии фронта, на что РФ уже ответила отказом. Да и результат на референдуме, скорее всего, будет негативным.

Однако, если верна версия, опубликованная Le Monde, то решение может быть принято и Радой, что значительно облегчает процесс - но пока официальных подтверждений этому нет.

И, если следовать официальной трактовке от Зеленского, украинские власти по-прежнему не хотят идти на выполнение ключевого требования США и РФ.

Безусловно, как уже писалось выше, есть большой вопрос согласится ли со своей стороны Москва с другими пунктами этого плана, а также с отсутствием в нем некоторым позиций, которые были в первоначальном плане Трампа из 28 пунктов (например, не вступление в НАТО и фиксация отсутствия претензий Украины и России друг к другу по итогам войны).

Однако, без решения территориального вопроса, это, повторимся, пока значения не имеет. Так как территории – ключевой момент.

Судя по публикациям в СМИ, Трамп пытается изменить позицию Киева по вопросу вывода войск из Донбасса при помощи "пряника" - гарантий безопасности Украине, которые Вашингтон назвал "платиновыми", а в озвученном Зеленским 20-пунктовом плане они приравнены к 5 статье устава НАТО, по которой нападение на одну из стран Альянса приравнивается к нападению на всех его членов.

Однако, как видим, пока этот "пряник" не убедил Зеленского пойти на территориальные уступки. Причина понятна – в Киеве сильно сомневаются, что США и НАТО в реальности будут готовы вступать в боевые действия на стороне Украины или хотя бы сбивать российские ракеты в случае новой войны, несмотря на любые прописанные гарантии. Поэтому "пряник" Зеленский принять готов (также как и пропиариться на том, что добился "надежнейших гарантий безопасности"), однако идти из-за него на какие-то серьезные уступки вряд ли будет.

Как мы уже писали, позиция Киева по вопросу вывода войск и прочих спорных условий может измениться только в случае крайне жесткого давления со стороны Трампа, либо резкого ухудшения ситуации на фронте или в тылу (блэкаут, полная блокада портов). Но неизвестно – будет ли ухудшение такого масштаба (а если и будет, то условия РФ могут еще более ужесточиться). Также как пока и неизвестно – готов ли Трамп к мерам давления на Киев, чтоб ускорить изменение позиции Зеленского. По большому счету, сейчас это ключевой вопрос по дальнейшему ходу переговоров.

Правда, Зеленский наверняка попытается переиграть ситуацию в свою пользу – убедить Трампа согласиться на свою версию плана, в котором будут пункты, которые Москва точно отвергнет, после чего призвать Вашингтон начать давить на Кремль, а не на Киев.

Хотя и здесь не очень понятно – готов ли на это пойти Трамп. С учетом того, что любые меры давления на РФ (санкции, поставки новых видов оружия) не дадут быстрого результата в виде значительного смягчения позиции России, зато могут привести к резкой эскалации в российско-американских отношениях, вплоть до угрозы ядерной войны.

Поэтому, не исключено, Трамп выберет вариант "дать им еще повоевать", ожидая, что изменение ситуации на поле боя или в тылу Украины или России, со временем, создаст более благоприятную ситуацию для мирной сделки. Правда, ждать этого можно еще долго. А менее чем год в США – довыборы в Конгресс, на которых провал попыток закончить войну в Украине, безусловно, Трампу его противники припомнят.

Поэтому, повторимся, ключевой вопрос – какой из этих трех путей (давить на Киев, на Москву или просто ждать) выберет в ближайшее время Трамп. И в этом смысле мяч в мирных переговорах, в первую очередь, сейчас на его стороне, а не на стороне Зеленского или Путина.