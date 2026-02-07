Вчера агентство Reuters опубликовало новый "инсайд" по ходу переговоров. Согласно информации агентства, США настаивают на заключении соглашения по завершению войны в марте, а уже в мае предлагают провести в Украине выборы и референдум по утверждению соглашения.



Косвенно это сегодня подтвердил и Зеленский, заявив, что США хотят завершить войну до лета.



При этом, как пишет Reuters, главный вопрос – территориальный (вывод украинских войск из Донбасса), до сих пор не решен. То есть – Киев не дает на него своего согласия.



Собственно, это и является, как мы уже вчера писали, ключевым моментом, который обнуляет все обсуждения других деталей мирного плана.



Киев продвигает тему, что должно быть прекращение огня по линии фронта, после чего состоится референдум с утверждением мирного плана или его вариантов (один из которых может включать в себя вывод войск из Донбасса). Однако, в такой ситуации, с вероятностью близкой к 100%, большинство украинцев выскажется против вывода войск.



Поэтому Москва уже заявляла, что для нее подобный вариант неприемлем. И главным условием прекращение огня является вывод украинских войск из Донецкой области, после чего Киев может проводить все что угодно – хоть выборы, хоть референдум.



Насколько можно судить, именно это сейчас и является камнем преткновения, который не дает двигаться дальше по обсуждению условий завершения войны. Есть, конечно, и много других спорных вопросов (ЗАЭС, гарантии безопасности для Украины, внутриполитические условия и т.д.), но территориальный вопрос – основной.



Есть ли из этого тупика выход?



Москва рассчитывает, что он появится, если Трамп жестко надавит на Зеленского с требованием принять условие по выводу войск (причем последний может быть осуществлен формально не как "выполнение условий России", а как "отвод подразделений на новые рубежи обороны в силу военной необходимости" - как в марте прошлого года ВСУ отступили из Курской области).



Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтоб, как минимум, дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в Конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины.

А как максимум – при помощи европейцев и республиканских "ястребов" развернуть президента США в сторону давления на Россию, использовав для этого разногласия между Москвой и Вашингтоном как по ряду условий урегулирования в Украине, так и по другим вопросам.



Впрочем, с учетом того, что Трамп, похоже, намерен все ж таки форсировать вопрос завершения войны, нельзя исключать, что он может предпринять некие резкие шаги, если увидит, что вопрос "подвисает". И, в таком случае, тактика затягивания может не сработать, а ход событий сильно ускорится.