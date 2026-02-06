Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах – в том, что касается защиты от российских "Шахедов".

Заявление прозвучало в его традиционном вечернем обращении.

"Компонент малой ПВО – именно противодействия ударным дронам – должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть. На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать и значительно поработать", – добавил он.

По словам Зеленского, этой темой занимается министр обороны Михаил Федоров.

В то же время президент заявил, что завтра украинская делегация в Абу-Даби доложит о тех пунктах, "о которых нельзя говорить по телефону".

"На завтра назначил совещание с нашей делегацией: парни возвращаются в Украину сегодня, поздним вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону. Мы готовимся к следующим встречам, трехсторонним. Завтра мы будем говорить с европейскими партнерами", – сказал он.

Напомним, недавно Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны. Он вывел экс-главу Службы безопасности Украины Василия Малюка из состава СНБО и ввёл Федорова и Дениса Шмыгаля.

Секретарь СНБО Рустем Умеров в свою очередь заявлял, что в Абу-Даби на переговорах среди прочего обсуждались методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.