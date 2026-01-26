Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №80/2026 о изменениях в составе СНБО был опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, в состав вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка Зеленский вывел из СНБО.

Ранее народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский намерен уволить Рустема Умерова с должности секретаря СНБО

Напомним, 14 января Верховная Рада поддержала назначение бывшего первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны.

Также Верховная Рада со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьером - министром энергетики.

Кроме того, депутаты 235 голосами поддержали отставку Василия Малюка с должности главы СБУ.

Почему Зеленский уволил Малюка, мы разбирали в отдельном материале.

Также мы анализировали, зачем президент проводит кадровые перестановки.