Зеленский вывел Малюка из состава СНБО и ввёл Федорова и Шмыгаля
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ №80/2026 о изменениях в составе СНБО был опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, в состав вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.
Бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка Зеленский вывел из СНБО.
Ранее народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский намерен уволить Рустема Умерова с должности секретаря СНБО
Напомним, 14 января Верховная Рада поддержала назначение бывшего первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны.
Также Верховная Рада со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьером - министром энергетики.
Кроме того, депутаты 235 голосами поддержали отставку Василия Малюка с должности главы СБУ.
