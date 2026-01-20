Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Эндрю Романа Мака.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

Согласно указу, Эндрю Роман Мак освобожден от исполнения обязанностей советника президента (вне штата) без указания причин такого решения.

По данным СМИ, Эндрю Мак занимался лоббистской деятельностью в США в интересах украинских властей. В частности, плотно работал с экс-главой Офиса президентом Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил бывшего вице-премьера Александра Кубракова своим внештатным советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

Также мы писали, что Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова в командование ПВО. Министр обороны Михаил Фёдоров заявил, что ключевой задачей нового замкомандующего ВС ВСУ станет создание "антидронового купола" над Украиной.

О том, кто такой Елизаров, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.