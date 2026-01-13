Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента Украины.

"Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Мережко и ранее работал в СБУ. Он занимал пост начальника четвертого управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В 2023 году Мережко участвовал в переговорах с США по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

Напомним, вчера еще одним заместителем главы СБУ был назначен бывший глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Как мы писали, сегодня Верховная Рада поддержала отставку Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Ранее мы анализировали, к чему приведет отставка Малюка.

Подробнее о кадровых перестановках мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.