Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в своём Telegram-канале.

Позже состоится голосование за назначение Шмыгаля министром энергетики. Напомним, с 2020 года до 15 июля 2025 года он занимал пост премьер-министра.

Также парламент уволил Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации. Теперь ожидается голосование за назначение его на место Шмыгаля - министром обороны. Владимир Зеленский объяснил эту кадровую перестановку необходимостью сделать ВСУ максимально технологичными в ответ на численное преимущество российских войск.

Кроме того, депутаты 235 голосами поддержали отставку Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее оборонный комитет Верховной Рады лишь со второй попытки поддержал отставку Малюка. "Страна" разбиралась, почему президент Украины Владимир Зеленский уволил Малюка.

Также мы анализировали, к чему приведут назначение Михаила Федорова министром обороны и отставка Малюка.

Подробнее о кадровых перестановках мы писали в отдельном материале.