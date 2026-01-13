Оборонный комитет Верховной Рады со второй попытки поддержал отставку Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

По его словам, за проголосовали 12 человек, а против - 5. Вчера было 7 против 6.

"Коротко: оппозиция требовала доклад Малюка, власть уверяла, что всё ок", - пишет Железняк.

Сегодня будет голосование по Малюку в Раде. Железняк прогнозирует, что голоса будут.

"Сегодня будет голосование в Раде (я думаю, уже собрали 226+ голосов)", - заявил нардеп.

А утверждать нового постоянного главу СБУ пока не будут, подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия: "Шансы будут или не будут – как он проявит себя. Я лично за него выступаю. Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдёт командовать "Альфой". Нужно предоставить Хмаре максимальную поддержку и потом назначим на СБУ".

Напомним, по данным СМИ, помимо отставки Малюка, на сегодняшнем заседании Рады должны рассмотреть отставки министра обороны Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Почему президент Украины Владимир Зеленский уволил Малюка, мы разбирали в отдельном материале.