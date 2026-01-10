Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары.

Об этом глава государства сообщил в своём телеграм-канале.

По его словам, Хмара доложил о проведённых операциях СБУ, характер которых пока не разглашается, а также о согласовании новых операций.

"Важно, что наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине. Евгений доложил о деталях операций, которые произошли недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы", - пишет Зеленский.

Напомним, президент назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка.

"Страна" разбирала, почему Зеленский уволил Малюка, несмотря на протесты военных, и что это значит.

Кроме того, вслед за увольнением Малюка Зеленский отправил в отставку его первого заместителя, руководителя Антитеррористического центра Сергея Андрущенко. Также он убрал с должностей заместителей председателя Александра Поклада и Сергея Наумюка, начальника Департамента контрразведки Андрея Тупикова и начальника Департамента военной контрразведки Александра Дубровина.

