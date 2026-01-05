Василий Малюк сообщил, что уходит в отставку с должности руководителя СБУ.

Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Ухожу с поста председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", - сказано в публикации Малюка.

Вместо Малюка Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару.

Что известно о генерале Хмаре

Хмара - кадровый офицер СБУ, который в последние годы занимал руководящие должности в спецподразделениях, а в ходе полномасштабной войны получил звание генерала.

Весной 2023 года он возглавил Центр антитеррора СБУ. 25 августа 2025 года президент назначил Хмару начальником Центра специальных операций "А" СБУ, который также часто называют "Альфой". Этот центр проводит ключевые операции на российской территории.

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский сообщил, что Хмара - "автор и организатор дроновых атак" на Россию, в том числе операции "Паутина" - атаки на стратегическую авиацию РФ.

Украинские СМИ упоминали Хмару как одного из руководителей операции на острове Змеиный. Сам он рассказывал о том, как спецназ СБУ штурмовал Змеиный, понеся потери от российской авиации.

По данным прессы, Малюк в ноябре отказался наносить удар по антикоррупционным органам по приказу Андрея Ермака после начала "Миндичгейта".

Также СМИ сообщали, что отставки Малюка потребовал Зеленский, но глава СБУ отказывался уходить. Это вызвало раздражение президента, и тот пригрозил уволить Малюка, после чего он согласился сделать это добровольно.

Марьяна Безуглая писала, что вместо Малюка Зеленский хочет видеть его зама Александра Поклада. Однако у последнего весьма натянутые отношения с новым главой Офиса президента Кириллом Будановым.