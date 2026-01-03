На должность начальника Службы безопасности Украины рассматривают Александра Поклада – заместителя Василия Малюка.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своём телеграм-канале.

Подробностей нардеп не сообщает, источников информации не указывает.

Ранее о кандидатуре Поклада писал нардеп Железняк.

Если информация об увольнении Малюка подтвердится, под вопросом окажется и дальнейшее пребывание на посту главы ГВА Одессы его человека Сергея Лысака, который сменил в октябре мэра Геннадия Труханова.

Напомним, многие офицеры ВСУ выступили против увольнения главы СБУ Малюка. В частности, об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Михаил Драпатый.

На это уже отреагировал Зеленский, сказав, что будет принимать те кадровые решения, которые считает нужными.

Также отметим, что против отставки Малюка высказались и ряд журналистов и политиков, близких к так называемой "антизеленской коалиции", которая раскручивает коррупционный скандал вокруг ближайшего окружения Зеленского. Они заявляют, что Малюк, по их данным, отказался наносить удар в ноябре по антикоррупционным органам по приказу Ермака после начала "Миндичгейта".

При этом у Малюка натянутые отношения с новым главой Офиса президента Кириллом Будановым.