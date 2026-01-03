Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует отправлять в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

Информация прозвучала в ходе краткого интервью президента прессе.

"Сегодня замена главнокомандующего не предусматривается", – сказал Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что продолжаются процессы перезагрузки в правительстве, системе безопасности и министерстве обороны. И пообещал там масштабные ротации.

Также Зеленский дал понять, что не передумал увольнять Василия Малюка с должности главы СБУ, несмотря на призывы военных этого не делать.

"Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые решил", – отметил Зеленский касательно ситуации вокруг Малюка.

Вместе с этим в СМИ появилась информация, что Генштаб ВСУ разослал командирам подразделений указание не комментировать кадровые решения высшего руководства страны.

Напомним, сегодня целый ряд известных украинских командиров, в том числе Андрей Билецкий, Роберт (Мадьяр) Бровди, Михаил Драпатый, Денис (Редис) Прокопенко, выступили против намерений Зеленского сменить главу СБУ.

Как мы отмечали, это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ, когда действующие высокопоставленные военачальники выступили против готовящегося кадрового решения президента.

Также отметим, что против отставки Малюка высказались ряд журналистов и политиков, близких к так называемой "антизеленской коалиции", которая раскручивает коррупционный скандал вокруг ближайшего окружения президента. Они заявляют, что Малюк, по их данным, отказался наносить удар в ноябре по антикоррупционным органам по приказу Ермака после начала коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича.

Мы разбирали в отдельном материале, к чему приведут назначение Федорова министром обороны и возможная отставка Малюка.