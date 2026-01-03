Впервые с начала полномасштабной войны действующий высокопоставленный военачальник публично выступил против кадрового решения, которое готовит президент.

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый выступил против отставки главы СБУ Василия Малюка, которую, по данным СМИ и нардепов, готовит Зеленский.

"Малюк - именно там, где должен быть: СБУ под его руководством оказывает ощутимое влияние на устойчивость нашей обороны. Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу. Кроме того, своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку и его команде", - заявил Драпатый.

Также против намерений Зеленского уволить главу СБУ Малюка выступили и другие украинские военачальники.

В частности, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Денис Прокопенко (Редис), Роберт Бровди (Мадьяр).

Это первый случай с начала полномасштабного вторжения, когда действующие высокопоставленные военачальники выступил против готовящегося кадрового решения президента.

Отметим, что в поддержку Малюка выступили и ряд видных представителей "антизеленской коалиции", которые напомнили, что он отказался выполнять приказ экс-главы Офиса президента Андрея Ермака в ноябре относительно атаки на НАБУ и САП на фоне коррупционного скандала с Миндичем.

При этом, как мы уже писали, у Малюка непростые отношения с новым главой Офиса президента Кириллом Будановым.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в политкругах "уверенно и активно говорят" о скором увольнении главы СБУ Василия Малюка и смены десятка глав ОВА.

К чему приведет возможная отставка Малюка, мы анализировали в отдельном материале.