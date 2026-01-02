Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Он глубоко занимается вопросом линии дронов, работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

При этом помимо назначения Федорова министром обороны, Зеленский также анонсировал на завтра и другие кадровые решения. Но о чем эти решения будут не сказал.

Что касается нынешнего министра обороны Дениса Шмыгаля, то, по словам Зеленского, он "останется в команде". Президент предложил ему другое направление в государственной работе.

Отметим, что Шмыгаль на посту министра обороны не проработал и полгода.

Напомним, сегодня Зеленский также подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента. В разведке его заменил Олег Иващенко.

Также президент после совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко анонсировал замену главы Государственной пограничной службы.