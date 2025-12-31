Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФ) вместо недавно уволенного Руслана Магомедова, который считался близким к экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку. Должность занял Алексей Семенюк.

О назначении говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Назначить Семенюка Алексея Владимировича председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - сказано в документе.

Алексей Семенюк родился в 1984 году в Черниговской области. По образованию экономист и магистр в сфере экономики предпринимательства, позже получил второе магистерское образование в области строительства и гражданской инженерии. Учился с отличием.

Около 13 лет назад работал в "Правэкс-банке", где занимал руководящие должности. После этого перешел в бизнес и на протяжении многих лет был предпринимателем, зарегистрированным как ФЛП. С 2012 года занимается предпринимательской деятельностью, имеет опыт создания производственных компаний в легкой промышленности.

По информации участников рынка, в самой НКЦБФР Семенюка ранее не знали, как и в среде фондового рынка.

Военнообязанный, состоит на учете в территориальном центре комплектования, имеет звание младшего лейтенанта. Разведен, воспитывает дочь.

