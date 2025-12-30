Зеленский определился с будущим главой Офиса президента. Журналисты узнали, кто заменит Ермака
Новым главой Офиса президента Украины может стать уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.
Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
Как пишет издание, в Офис президента Власюка привела советница бывшего главы ОП Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились. Сообщается, что со временем Власюк сработался с Ермаком и у них выстроились близкие отношения.
С 2020 года Власюк является внештатным советником Офиса президента. А в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по санкционной политике.
Ранее сегодня Зеленский заявил, что определился с кандидатурой главы Офиса президента, но фамилию не назвал.
"Информация будет позже", – сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента 28 ноября.
Мы разбирались в отдельном материале, почему Зеленский медлит с назначением главы Офиса президента.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.