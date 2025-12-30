Новым главой Офиса президента Украины может стать уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в Офис президента Власюка привела советница бывшего главы ОП Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились. Сообщается, что со временем Власюк сработался с Ермаком и у них выстроились близкие отношения.

С 2020 года Власюк является внештатным советником Офиса президента. А в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по санкционной политике.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что определился с кандидатурой главы Офиса президента, но фамилию не назвал.

"Информация будет позже", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента 28 ноября.

