На должность руководителя Офиса президента рассматриваются министр обороны Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, первый заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса и первый вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Президент рассказал, что провел консультации по назначению нового главы Офиса президента. Однако, по словам Зеленского, есть проблемы с тем, что "кто-то должен заменить их на их нынешних должностях".

Зеленский сказал, что в Министерстве цифровой трансформации много людей на замену Федорову, однако с Министерством обороны все сложнее, поскольку там вопрос бюджета и армии.

"Не уверен, что Рада сможет найти кандидатуру вместе с Кабмином. Потому что они до сих пор не могут найти, если честно", - заявил президент Украины.

Напомним, на днях Зеленский говорил, что решение о назначении нового главы Офиса президента будет принято в ближайшее время.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Зеленский может назначить главу ГУР Кирилла Буданова новым главой Офиса президента. По другой версии, новым главой ОП Зеленский назначит первого вице-премьера Михаила Фёдорова.

Между тем накануне Буданов ушёл от ответа на вопрос о возможном переходе на пост главы Офиса президента.

О внутриполитических последствиях отставки Ермака мы писали в отдельном материале.