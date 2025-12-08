В Шептицком Львовской области группа молодых людей мужского и женского пола избила артистов ивано-франковского национального ансамбля песни и пляски "Гуцулия", которые вернулись в Украину после турне по Польше и Финляндии.

Об этом сообщил художественный руководитель коллектива Василий Шеремета на своей странице в Facebook.

По его словам, ансамбль представлял Украину за границей, выполняя волонтёрскую и культурно-дипломатическую миссию, и возвращался домой. Когда автобус артистов остановился для заправки, в него залетела группа из около шест агрессивных молодых людей и трех девушек "в неадекватном состоянии", нападавшие разбросали вещи и избили артистов. У музыкантов сломаны носы, многочисленные ушибы, сотрясение мозга, перелом со смещением.

"Это не была драка. Это было одностороннее нападение. Артисты пытались уладить ситуацию и защищали девушек", - заявил Шеремета.

Он добавил, что к правоохранителям, которые приехали по вызову, есть серьезные вопросы.

"На имеющемся видео и фото видно (просим прощения за нецензурную лексику), как после инцидента нападающие не были задержаны, а полиция спокойно общалась с ними (руки в карманах), несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны", - рассказал худрук.

Участники ансамбля подали заявление в правоохранительные органы и зафиксировали телесные повреждения.

