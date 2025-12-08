В понедельник, 8 декабря, в Украине идет 1384-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 8 декабря

10.56 Последствия прилета по ТЭС в Чернигове. На фото видно, что два объекта были защищены мешками по периметру. Но прилетело по центральному объекту сверху.

10.50 ВСУ вышли из Курской области, потому что Россия быстро нарастила производство дронов на оптоволокне, что позволило нарушить снабжение ВСУ, сообщил нардеп Вениславский.

9.00 Отключения света будут продолжаться всю зиму и в лучшем случае прекратятся в начале апреля.

Об этом заявил глава Совета ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

8.17 Россияне продвинулись к югу от Константиновки, а также в Мирнограде, сообщает Deep State.

8.12 Кадры прилёта дрона по многоэтажке в Ахтырке Сумской области.

7.54 В Ахтырке Сумской области после атаки беспилотника загорелись многоэтажка и соседние автомобили.

Пострадали семь человек.

7.51 В Чернигове дрон упал возле многоквартирного дома, пострадали три человека, сообщают спасатели.

7.43 Кадры ночных прилётов в Днепре.

Местные паблики пишут о попадании по административному зданию и волонтёрским складам.