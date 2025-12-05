Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная администрацией Дональда Трампа, показывает, что вызвавший у многих в Украине и Европе шок и гнев мирный план из 28 пунктов - это не спецоперация Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова по внедрению в мозг американского президента через Стивена Уиткоффа "российских нарративов", а часть стратегической линии Вашингтона.

В стратегии прямо сказано, что приоритет США – завершение войны в Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Также в документе перечислены причины, по которым это важно:

продолжение войны в Украине наносит большой ущерб европейской экономике;

существует риск непреднамеренной эскалации (вероятно, имеется в виду риск прямого военного столкновения РФ и стран НАТО);

необходимость стабилизировать отношения с Россией;

необходимость обеспечить поствоенное восстановление Украины и её выживание как государства;

нереалистичность позиции руководства европейский стран, выступающего против скорейшего окончания войны, её противоречие мнению большинства европейцев;

приоритетами США становятся другие регионы мира и Вашингтон не должен тратить много сил и средств на разрешение европейских кризисов.

Стратегия национальной безопасности – это базовый документ, на основе которого выстраиваются внешняя политика США и работа бюрократического аппарата Госдепартамента, в том числе американских посольств по всему миру, вне зависимости от личных взглядов отдельных чиновников, включая госсекретаря. Все их действия должны быть подчинены достижению целей стратегии.



С учетом этого план из 28 пунктов с требованием значительных уступок со стороны Украины совсем не выглядит неким отклонением от нормы американской внешней политики, так как он полностью соответствует утвержденной стратегии, в которой в качестве приоритета указано скорейшее завершение войны. А скорейшее окончание войны возможно только если одна из сторон пойдет на значительные уступки.



Так как Россия владеет инициативой на фронте, инструментов влияния на неё у США немного, а применение тех, что еще остались в резерве, чревато эскалацией, которую согласно стратегии нужно избегать, Вашингтон (опять же, в рамках стратегии) пришёл к выводу, что давить и принуждать к уступкам нужно Киев. Тем более что прямых рычагов воздействия на него у американцев более чем достаточно.



Именно в таком духе и был выписан план из 28 пунктов. Причем судя по многочисленным сигналам в СМИ, несмотря на уговоры и возмущение украинских властей и европейцев, американцы намерены и дальше продавливать его ключевые пункты, включая территориальные уступки, недопущение конфискации замороженных российских активов и отказ от расширения НАТО. К слову, последний пункт прямо назван и в стратегии национальной безопасности.

При этом, исходя из логики новой стратегии США, согласно которой они стремятся восстановить отношения с Россией, не допустить эскалации и меньше уделять внимания Европе, не очень похоже на то, что американцы готовы давать Киеву какие-либо сильные гарантии безопасности, которые обязывали бы Вашингтон вступать в войну с РФ или хотя бы предоставлять обширную помощь.



Безусловно, остается открытым вопрос, готов Владимир Путин удовлетвориться уступками, заложенными в мирном плане США либо будет требовать еще большего, к тому же в Кремле уже заявили, что согласны не со всеми пунктами плана. Однако описанная выше логика новой стратегии показывает, что американцы будут готовы на многое, чтобы добиться поставленных целей. Поэтому и новые шаги навстречу Москве, а также усиление давления на Киев и на Европу со стороны Вашингтона исключать нельзя.

У такой линии есть многочисленные противники в американском истеблишменте, включая Республиканскую партию. Но опубликованная стратегия показывает, что Трамп в целом уже выработал свой курс и добиться сворачивания с него Белого дома будет трудно. По крайней мере до тех пор, пока Трамп находится у власти и пока республиканцы контролируют обе палаты конгресса, сохраняя лояльность президенту несмотря на все противоречия.