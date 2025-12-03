На переговорах в Москве американская сторона заявила президенту РФ Владимиру Путину о готовности учитывать его позицию. На характере переговоров положительно сказались успехи российской армии на поле боя.

Об этом сообщил на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, действия армии РФ "сделали адекватнее оценки Запада" насчет мира в Украине. Ушаков добавил, что это "касается не только американских партнеров".

Также помощник Путина рассказал, что сейчас Россия ведёт переговоры об украинском урегулировании исключительно с США, при этом Вашингтон подтвердил готовность учитывать соображения РФ и предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования.

Наконец, Ушаков сообщил, что на встрече в Кремле обсуждали тему участия Украины в НАТО.

Между тем глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина контактировала с США после переговоров в Москве. Представители американской делегации сообщили Киеву, что, по их оценке, встреча в Кремле "имела положительное значение" для мирного процесса. Американская сторона пригласила украинскую делегацию для продолжения переговоров в США в ближайшее время.

