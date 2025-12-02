В Москве четвертый час продолжаются переговоры главы Кремля Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Журналисты кремлевского пула сообщают, что переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным теоретически вполне "могут уйти в ночь", они могут закончиться лишь "еще через 2 или даже 3-4 часа".

Тем не менее заявляется, что после окончания переговоров советник Путина Юрий Ушаков выйдет к журналистам.

По информации российского оппозиционного СМИ "Агентство", с американской стороны переводчицей выступает выпускница Московского пединститута имени Герцена по специальности учитель английского и французского языков Татьяна Альберт. В том же вузе она получила степень доктора философии по иностранным языкам.

В 2015 году Альберт защитила степень магистра делового администрирования по международному бизнесу в Университете Либерти в американском штате Вирджиния. С 2017 года она сотрудничает с Госдепом в качестве переводчицы.

В 2022 году Альберт подписала письмо переводчиков с осуждением вторжения РФ в Украину.

Со стороны России перевод, как всегда, выполняет личный лингвист президента РФ Алексей Садыков.

Напомним, в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с американской делегацией, в которую вошли зять главы Белого дома Джаред Кушнер и спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. После прилета в Москву утром Кушнер и Уиткофф встретились со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Вместе они пообедали в ресторане, который накануне войны был удостоен звезды Michelin.

Что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.