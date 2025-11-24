Россия ожидает, что США в ближайшее время проведут с ней переговоры по поводу предложенного Украине мирного плана.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам чиновника, Москва пока не получала конкретного предложения о начале обсуждения мирного плана.

"Пока мы знаем, что есть определенные сигналы на этот счет, но определенных договоренностей пока о встрече между российскими и американскими представителями не достигнуто", - заявил Ушаков.

По его словам, Москва ознакомлена "с одним из вариантов мирного плана" США. Конкретных переговоров по нему не было, но многие положения плана, обсуждавшегося на Аляске, "приемлемы для РФ". Ушаков заявил, что вокруг этого плана "много домыслов, РФ верит только информации, полученной непосредственно от США".

"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске, и поэтому многие - я бы сказал не все, но многие - положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим предложениям, там много, 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения, рассмотрения между сторонами", - сказал Ушаков

Также Кремль в курсе европейского мирного плана, но его положения "неконструктивны и для РФ не подходят".

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что сумели изменить мирный план на вчерашних переговорах. США этого не подтверждали.

Ранее Путин дал понять, что не примет европейских и украинских правок в план урегулирования конфликта.