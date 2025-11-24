Мирный план для Украины после вчерашних переговоров в Женеве был сокращен с 28 пунктов до 19.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

При этом собеседники издания не уточнили, какие именно элементы были исключены.

Между тем участник переговоров, советник Офиса президента Александр Бевз заявил, что мирного плана из 28 пунктов "больше не существует".

По словам делегата, Украина обсудила с США каждый пункт плана.

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - пишет Бевз.

Он отметил, что окончательные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты.

"Конспирологии в разы больше, чем реальности - "дружеское" ипсо традиционно отработало. Когда-нибудь напишу в мемуарах, как руководство делегации продиралось через чащу манипуляций, чтобы эта встреча не просто состоялась, а состоялась конструктивно", - подытожил Бевз.

Ранее СМИ писали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече обсудят вывод ВСУ из Донбасса и перспективу НАТО.

При этом американская сторона пока не подтверждала заявления Киева о существенной переработке мирного плана.

Подробнее о том, что произошло после переговоров в Женеве, мы писали в отдельном материале.