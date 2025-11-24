Команда президента США Дональда Трампа ознакомила президента Украины Владимира Зеленского с проектом мирного плана еще на прошлых выходных по телефону, а не в четверг в Киеве, как он сам сообщал.

Об этом говорится в материале Axios.

По информации издания, Зеленскому зачитали разработанный спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем Трампа бизнесменом Джаредом Кушнером вместе со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым план во время встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в США. На встрече также присутствовал высокопоставленный катарский чиновник, у которого хорошие отношения с посланниками США, Умеровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Американцы учли некоторые предложения Умерова, а тот предложил набрать Зеленского.

"Они разговаривали и пытались зачитать президенту пункты плана, но сделать это по телефону нереально", — рассказал украинский чиновник, который решительно возражал против плана и того, как он был представлен.

Американцы закончили эту встречу в приподнятом настроении, ожидая, что украинцы согласятся с условиями плана. Уиткофф намеревался отправиться в Турцию в среду, чтобы обсудить план прямо с Зеленским, но эта встреча не состоялась. Вашингтон посчитал, что украинцы отказываются участвовать в реализации плана.

Украинский чиновник объяснил это недопониманием. По его словам, оно заключалось в том, что команда Зеленского посчитала предложения Уиткоффа и Кушнера наброском, первоначальными идеями, в то время как американцы воспринимали его как полноценную официальную программу действий.

Министру армии США Дэниелу Дрисколлу поручили официально представить план Зеленскому лично в Киеве в четверг и убедить его согласиться. Идею отправить Дрисколла подал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После встречи Зеленского и Дрисколла в четверг американский чиновник сообщил, что были согласованы "агрессивные сроки подписания".

Высокопоставленный представитель администрации сказал, что Дрисколл "опередил события", проведя "полномасштабные мирные переговоры" с высокопоставленными украинскими чиновниками.

"Конечно, украинцы говорят, что мы пытаемся заставить их пойти на сделку с Россией. Они всегда так поступают. Это неправда. Ни на минуту. Но нас немного перехитрили", — сказал чиновник.

Трамп объявил о крайнем сроке соглашения ко Дню благодарения, отчасти из-за "раздражения" по отношению к Зеленскому. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что к пятнице президент почувствовал, что ситуация становится слишком запутанной. Он отправил переговорщиков в Женеву.

На встрече американцы обвинили украинцев в утечке негативной информации в американскую прессу. Украинцы согласились выступить с позитивным заявлением, что это не российский план, чтобы прояснить ситуацию.

Если переговоры пройдут успешно, Трамп и Зеленский могут встретиться на этой неделе или в начале следующей, сообщают источники.

В целом Уиткофф и Кушнер начали обсуждать план еще 22 октября в самолете после достижения соглашения о Газе. В тот же день Трамп ввёл санкции против России. Американцы хотели повторить подход, примененный в Израиле, заставив обе стороны согласиться на план, который сможет обеспечить долгосрочную безопасность в Европе, а не только в Украине.

Три дня спустя Уиткофф и Кушнер встретились за ужином в Майами с представителем Кремля Дмитриевым и спустя несколько дней ещё раз. Результатом этих встреч с Дмитриевым и стал первоначальный проект того, что впоследствии стало планом США из 28 пунктов.

Переговоры Уиткоффа и Кушнера одобрил Трамп, а Вэнс и госсекретарь Марко Рубио были "в курсе каждого шага". Затем состоялась встреча с Умеровым.

