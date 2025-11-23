На переговорах в Женеве американцы обвинили Украину в разглашении мирного плана президента Дональда Трампа прессе США.

Об этом пишет журналист новостного портала Axios Барак Равид.

По его словам, встреча госсекретаря Марко Рубио и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, несмотря на оптимистичные заявления, была напряжённой.

"В ходе переговоров американская сторона обвинила украинцев в утечке негативной информации о плане урегулирования в американскую прессу", – пишет Равид.

Касательно согласования документа, Киев "представил встречное предложение с просьбой внести изменения в план Трампа. США выразили готовность внести некоторые изменения на основе украинского контрпредложения".

Напомним, Дональд Трамп раскритиковал Киев и Европу за попытки внести изменения в его план остановки российско-украинской войны.

После этого Зеленский поблагодарил президента США за действия для мира в Украине.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.