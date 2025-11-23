В Женеве прошёл первый раунд переговоров делегаций Вашингтона и Киева об урегулировании российско-украинского конфликта.

Кадры с мероприятия публикуют политические телеграм-каналы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты и Украина достигли прогресса в переговорах о мирном плане, предложенному президентом США Дональдом Трампом.

"По моему личному мнению, у нас была возможно самая продуктивная и наполненная смыслом встреча за всё время этого процесса, в который мы вовлечены с самого начала.

У нас очень хорошие плоды работы, которые положены на основу вклада от всех вовлечённых участников. Сейчас мы сможем пройтись по некоторым из этих вещей, пункт за пунктом.

Думаю, мы добились хорошего прогресса. Наши команды только что разошлись по своим кабинетам, где они работают над некоторыми предложениями.

Сейчас мы прорабатываем некоторые изменения, доработки и надеемся сузить расхождения и прийти к чему-то, с чем обеим сторонам - и Украине, и США - будет очень комфортно.

Очевидно, в итоге это должно будет быть подписано президентами, но я вполне комфортно чувствую себя в том, что это произойдёт, с учётом прогресса, который был достигнут.

Очевидно, есть российская сторона уравнения. Но мы думаем, что у нас были некоторые достаточно солидные идеи на протяжении последних девяти месяцев насчёт некоторых вещей, которые были достаточно важны для них.

Так что вывод из этого - я думаю, это очень и очень значительная, я бы сказал, возможно лучшая встреча и лучший день, который у нас до сих пор был во всём этом процессе с момента, когда мы впервые пришли в офис в январе.

Но ещё есть некоторая работа, и это то, что наши команды будут делать сейчас. Мы вернёмся к вам возможно немного позже сегодня с дальнейшими обновлениями. Может через час или через два", - заявил Рубио журналистам.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также назвал встречу "очень продуктивной" и сообщил, что сегодня состоится вторая встреча – с участием европейских партнёров Киева.

Напомним, Европа представила свой мирный план по Украине, который она предлагает вместо американского плана. Это произошло после того как европейские лидеры выступили против ключевых пунктов урегулирования, предложенных президентом США.

Также появилась информация, что глава СНБО Рустем Умеров согласился на вывод украинских войск из Донбасса и сокращение ВСУ.