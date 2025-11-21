Украина уже выразила несогласие с ключевыми пунктами мирного плана США.

Это следует из заявлений на заседании Совета Безопасности ООН заместителя постоянного представителя Украины при ООН Кристины Гайовишин.

Дипломат подтвердила, что Украина получила план Дональда Трампа и готова "конструктивно работать" над ним, но существуют "непоколебимые красные линии", которые Киев не готов переходить.

Во-первых, Украина против запрета на вступление в НАТО и сокращения численности ВСУ, чего требует план Трампа.

"Украина не согласится на какие-либо ограничения своего права на самооборону или численность и возможности наших Вооружённых сил. Мы также не потерпим никакого посягательства на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать альянсы, в которые мы стремимся вступить", - заявила Гайовишин.

Она также призвала сначала прекратить огонь по линии фронта, после чего начинать переговоры, хотя план Трампа предусматривает остановку огня после договоренностей о конфигурации линии фронта.

При этом дипломат заявила, что Киев не признает захваченные территории российскими (чего план Трампа и не требует).

"Мы никогда не признаем как российскую — ни официально, ни каким-либо иным образом — территорию Украины, временно оккупированную Российской Федерацией. Наша земля не продаётся", - сказала Гайовишин.

Судя по ее словам, Украина также против послаблений языковой политики, которых требует Москва.

"Мы не будем вознаграждать геноцидальные стремления, лежащие в основе российской агрессии, подрывая нашу идентичность, включая наш язык", - заявила она.

Ранее мы приводили все пункты мирного плана.

Между тем западная пресса пишет, что власти Украины уже добились изменения одного из пунктов предложенного Вашингтоном документа: из него исключено требование проверять поступающую Киеву помощь. Это требование было направлено на предотвращение коррупции и разворовывания помощи.