Президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского согласиться на мирный план "прямо сейчас". В Вашингтоне уже рисуют жесткий календарь завершения войны.

Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что Дональд Трамп ожидает согласия Владимира Зеленского на мирное соглашение буквально немедленно.

"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что, когда речь идет об агрессивном тайм-лайне, - это жесткие сроки на его условиях. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия", - сказал собеседник "РБК-Украина".

Параллельно исполняющая обязанности посла США в Украине Сара Дэвис заявила в интервью "Суспильному", что за последние 36 часов переговоров по завершению войны России против Украины был зафиксирован "впечатляющий темп". То есть американская сторона подчеркивает, что процесс идет быстро и под жестким политическим давлением.

Как пишет Financial Times, в США внутри администрации Трампа ориентируются на то, что Зеленский должен согласиться на предложенный вариант урегулирования ко Дню благодарения, который в этом году приходится на 27 ноября. После этого документ планируется официально представить Москве, а весь процесс, по ожиданиям Вашингтона, должен завершиться к началу декабря.

Однако сами журналисты FT оговаривают, что эти сроки выглядят малореалистичными. По их данным, в офисе президента Украины уже обозначили несколько пунктов американско-российского плана как четкие "красные линии" для Киева, которые он не готов принять даже под угрозой давления со стороны Вашингтона.

Ранее сообщали, что проект плана насчитывает 28 пунктов и разрабатывался при участии спецпосланника Стива Уиткоффа и министра армии США Дэна Дрисколла. Документ предполагает серьезные уступки Украины по территории и ограничения по вооруженным силам, что уже вызвало жесткую реакцию как в Киеве, так и в ряде европейских столиц, где такой формат мира называют фактической капитуляцией Украины.