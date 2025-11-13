Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины и больше не могут выдавать ей обычные коммерческие кредиты, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Изучается возможность экспроприации активов РФ, добавил он.

Позиция МВФ остаётся довольно жёсткой - Фонд традиционно не кредитует страны в состоянии войны без убедительных гарантий возврата.

Дело в том, что Еврокомиссия требует от союзников понятного и гарантированного плана финансирования Украины на 2026–2027 годы, иначе новая программа МВФ не сдвинется с места. Домбровскис напомнил, что у Киева растущий разрыв и без политически зафиксированных обязательств ЕС по объёму и срокам МВФ не сможет опираться на такие ресурсы. В Брюсселе уже обсуждают временный выход из ситуации на начало 2026 года, если согласование затянется.

В четверг, 13 ноября, министры финансов ЕС вынесут на стол две схемы на сумму, сопоставимую с потребностями Украины в 130-140 млрд евро: заимствования под гарантии стран или использование замороженных российских активов в форме так называемого репарационного кредита. По оценке источников, первый вариант менее привлекателен из-за процентных платежей, второй выглядит вероятнее политически.

Технически речь идёт о замене наличности Банка России на счетах Euroclear нулевыми купонными AAA-облигациями Еврокомиссии. Деньги уходят Киеву, а обязательство Украины погашать возникает только в случае выплат репараций со стороны РФ. Юридическая конструкция специально уводит от прямой конфискации самого капитала, чтобы снизить риски судов и остаться в рамках решений ЕС и G7.

Главный тормоз сегодня в Бельгии, где базируется Euroclear, – правительство требует жёстких гарантий распределения финансовых и юридических рисков на уровне всего Союза. Словакия при Роберте Фицо публично против схемы с российскими активами. Венгерский фактор учтён в отдельных вариантах правовой архитектуры, вплоть до обхода возможного вето Будапешта, но тоже может стать проблемой.