Президент Владимир Зеленский проиграл бы во втором туре президентских выборов бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией SOCIS.

В случае выхода во второй тур действующего президента и экс-главкома Залужный набрал бы 64,2%, а Зеленский - 35,8%.

В случае с главой ГУР разрыв меньше, но все равно существенный: 56,2% против 43,8%.

А вот Петра Порошенко Зеленский снова победил бы во втором туре, как и в 2019 году с 67,8% голосами против 32,2%. Также ему проиграл бы командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий с показателями 40,4% против 59,6%.

При этом антирейтинг потенциальных кандидатов показал, что украинцы в первую очередь не стали бы голосовать за Зеленского и Порошенко. За первого ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 22,2% респондентов, за второго - 21,8%.

Социологи также спросили у украинцев, за какую политическую силу они готовы голосовать на выборах в Верховную Раду. Согласно исследованию, потенциальная партия Залужного с большим отрывом опередила бы партии Зеленского и Буданова, но все три силы, как и партия Порошенко, всё равно попали бы в парламент.





Исследование проводилось 12-18 декабря 2025 года методом интервью (face to face) с использованием планшетов. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2,6%.

Исследование проведено компанией SOCIS и является частью постоянного мониторинга общественного мнения "Барометр", который компания проводит регулярно последние 10 лет.

Напомним, тема президентских выборов сейчас активно обсуждается в украинском обществе и власти, при этом для их проведения, по словам главы Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика, необходимо увеличить количество избирательных участков за рубежом в десять раз.

