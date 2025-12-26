Для проведения выборов придётся увеличить количество избирательных участков за границей практически в 10 раз с текущих 100 штук.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире Ютуб-канала "Суперпозиция".

В ЦИК изначально рассчитывали, что с существующими возможностями можно увеличить количество участков лишь в три раза.

Вообще при подготовке выборов будет много технических сложностей, добавил Дубовик.

"Нам потребуется использовать избирательный ящик, скажем, из страны пребывания - европейской страны. Закон нам запрещает. Все ящики должны быть одинаковыми. Также нужно подумать о разумных приспособлениях: использовании накладных трафаретов, чтобы лица с нарушениями зрения могли голосовать", - сказал Дубовик.

Также среди технических задач он назвал передачу документации и упрощение некоторых процедур ради оперативности.

Между тем вчера советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет самостоятельно профинансировать проведение выборов из-за дефицита госбюджета.

