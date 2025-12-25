Украина не сможет самостоятельно профинансировать проведение выборов из-за дефицита госбюджета.

Об этом, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"А есть, кстати, приблизительная цифра, сколько нам это может обойтись? Я думаю, именно ЦИК и рабочая комиссия в парламенте должны это рассчитать. Потому что это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет", – сказал Подоляк.

"У нас приоритетные задачи бюджета несколько иные: милитаризация – с одной стороны, и социальные программы, которые должны компенсировать потери экономики для личных домохозяйств", – отметил чиновник.

Ранее Подоляк заявил, что для выборов президента Украине необходимы перемирие и деньги.

Напомним, Лещенко заявил, что после отставки Ермака его и Подоляка переназначили в советники Офиса президента.

Война в Украине продолжается 1401-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 25 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду в Украине значительно ужесточили графики отключений света после ударов РФ по объектам энергетики и наступления морозов. Так, в Киеве длительность отключений возросла до 17 часов. Эксперты предупредили, что для мирного населения эта зима станет самой тяжёлой за время войны.

