В Офисе президента снова заявили, что для проведения выборов нужна остановка огня.

Об этом в своём телеграм-канале написал советник Банковой Михаил Подоляк.

По его словам, перед тем как парламент выполнит просьбу президента Украины Владимира Зеленского подумать, как изменить Конституцию и законодательство для проведения выборов во время войны, участники переговорного процесса должны обеспечить решение базовых вопросов.

"Во время предвыборной кампании и голосования не должны бить ракеты и дроны. На мой взгляд, добиться этого можно только через объявление перемирия. Боевые действия продолжаются вдоль линии фронта протяженностью более 1200 км. Сотни тысяч украинцев участвуют в них, и не меньше проживает в прифронтовых зонах. Как обеспечить их право выбирать и быть избранными? Ответ: перемирие", - написал Подоляк.

Также на Банковой потребовали денег от партнеров, заявляя, что поиск средств на избирательный процесс "не должен быть только проблемой Украины".

"Если на эти три вопроса будут найдены ответы, мы готовы", - объявил Подоляк.

Накануне Зеленский в обращении к "коалиции желающих" также говорил, что для проведения выборов необходимо прекращение огня как минимум на время избирательного процесса и голосования.

"Мы готовы работать с президентом Трампом в любом формате. И если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать это абсолютно открыто: мы можем попытаться провести выборы", – сказал президент.

По его словам, "это то, что нужно обсуждать; откровенно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна обсудить это с российской стороной".

Напомним, согласно американскому мирному плану, прекращение огня наступает после вывода украинских войск из Донбасса и решения многих других вопросов.

Что значат заявления главы государства о выборах, мы разбирали в отдельном материале.