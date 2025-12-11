Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией и объявить выборы в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

По словам Трампа, 82% украинцев требуют мира.

"Зеленскому нужно быть реалистом. У них давно не было выборов. Они теряют огромное количество людей. 82% украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы было заключено соглашение. Я это понимаю. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось", – заявил Трамп.

Кроме того, президент США снова заявил о необходимости проведения выборов в Украине.

"Это не бросание тени ни на кого, но у них там огромная проблема с коррупцией. И люди спрашивают: когда будут выборы? Будут ли они вообще? Или они просто собираются продолжать так дальше?" – сказал он.

Также президент США подтвердил, что сегодня говорил об Украине с лидерами Германии, Франции и Великобритании и заявил, что "довольно жестко обсудил Украину с европейскими лидерами".

У Трампа уточнили, что он имеет в виду, когда говорит про "довольно жестко обсуждали". Но он прямо не ответил на вопрос.

"Думаю, у нас были небольшие разногласия по поводу людей. И мы посмотрим, чем это закончится", – сказал глава Белого дома.

Напомним, накануне Трамп выразил уверенность в том, что Зеленскому придется "взяться за дело" и "принять вещи такими, какие они есть", потому что Украина проигрывает войну.

