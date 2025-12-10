Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил источник "Суспильного" в Елисейском дворце.

По информации источника, стороны обменялись мнениями по мирному плану США для Украины.

"Эта интенсивная работа продолжается и будет продолжаться в ближайшие дни", – добавил он.

Также источник сообщил, что лидеры в беседе подчеркнули, что сейчас критический момент для Украины и общей безопасности евроатлантического пространства.

В свою очередь газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства одной из европейских стран пишет, что переговоры США и Евросоюза о предоставлении гарантий безопасности Украине стали "неловкими".

Как отмечает издание, обострение отношений новой администрации США с ЕС заставляет европейских лидеров задумываться о будущем, в котором Вашингтон перестанет быть главным гарантом безопасности континента и Европе придется организовывать собственную оборону в кратчайшие сроки.

"Неопределенность" в отношении того, как США поведут себя в случае нападения на одну из стран Европы, "слишком высока", сказал чиновник.

Ранее западные СМИ опубликовали подробности обсуждаемого мирного плана для Украины.

Возможно ли решение ключевых противоречий нынешних мирных переговоров, мы разбирали в отдельном материале.