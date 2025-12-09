В сети заподозрили, что гендиректор крупной технологической компании Palantir Алекс Карп выступал на конференции издания The New York Times под кокаином.

Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах.

В ролике можно заметить, что Алекс Карп – глава компании Palantir, которая занимается в том числе и тем, что встраивает ИИ в уже готовые бизнесы, заменяя людей на производствах – на конференции всё время ёрзал в кресле, перебирал руками и вообще не мог сидеть спокойно. Пользователи соцсети X начали гадать, что это было – нервы, алкоголь или наркотики.

Позже в сети стали появляться ролики, созданные искусственным интеллектом, в которых поведение Карпа доведено до абсурда.

Ранее мы рассказывали о видео, где при появлении журналистов президент Франции Эмманюэль Макрон убрал в карман поблескивающий предмет, похожий на пакетик с белым порошком, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц - предмет, похожий на мерную ложечку для кокаина. После распространения этих кадров в МИД РФ фактически обвинил европейских политиков в употреблении наркотиков.

Также мы писали, что президент Польши Кароль Навроцкий положил себе шайбу со снюсом в рот прямо в ООН.