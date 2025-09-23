Президент Польши Кароль Навроцкий положил себе шайбу со снюсом в рот прямо в ООН.

Соответствующее видео распространилось в телеграм-каналах.

Навроцкий приехал в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН. Во время перерыва помощник передал ему шайбу со снюсом, и польский президент незаметно положил порцию под губу.

Снюс – это вид бездымного табачного изделия, представляющий собой измельчённый увлажнённый табак, который помещается под верхнюю губу для длительного всасывания никотина.

Напомним, Кароль Навроцкий был замечен в употреблении снюса ранее, во время теледебатов со своим противником, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Позже сам Навроцкий заявил, что это была "никотиновая жвачка". Покинув студию, он не пожелал отвечать на дальнейшие вопросы на эту тему.

Ранее мы рассказывали о видео, где при появлении журналистов Макрон убрал в карман поблескивающий предмет, похожий на пакетик с белым порошком, а Мерц - предмет, похожий на мерную ложечку для кокаина. После распространения этих кадров в МИД РФ фактически обвинил европейских политиков в употреблении наркотиков.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.