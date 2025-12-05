В пятницу, 5 декабря, в Украине идет 1381-й день войны с Россией.

Последние новости 5 декабря

08:06 Российское Минобороны заявляет о перехвате средствами ПВО минувшей ночью 41 дрона над территорией Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарским краем.



08:05 В России беспилотники атаковали морской торговый порт в Темрюке Краснодарского края. В результате загорелись резервуары с топливом, пишут российские телеграм-каналы.

В оперштабе региона подтвердили, что из-за атаки "повреждены элементы портовой инфраструктуры" и "произошло возгорание".

Также дроны атаковали Сызранский НПЗ. Там начался пожар. Местные жители сообщают о минимум пяти взрывах.

08:00 Ночью в Харькове спасатели ликвидировали пожар, возникший вечером 4 декабря из-за ударов БпЛА, сообщает ГСЧС.

Дроны атаковали территорию одного из объектов в Основянском районе города. Возникло несколько очагов возгорания на общей площади 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

07:58 Беспилотники атаковали комплекс "Грозный-Сити" в Чечне, сообщают местные СМИ.

В Грозном объявили опасность в связи с угрозой атаки БпЛА. В аэропорту города, а также в соседних Магасе и Владикавказе введен план "Ковер".