Сегодня исполняется неделя с момента обысков Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры у Андрея Ермака с последующим его увольнением с должности главы Офиса президента.

За эту неделю Ермаку так и не было вручено подозрение в совершении какого-либо преступления. Также до сих пор не объявлены подозрения бывшим министрам энергетики и юстиции Светлане Гринчук и Герману Галущенко. Хотя месяц назад их называли чуть ли не ключевыми фигурантами коррупционного дела Тимура Миндича, связанного со схемами на "Энергоатоме".

Но сразу после увольнения обоих министров с должности о них тут же забыли. О Ермаке тоже почти уже не вспоминают, как будто его никогда и не было во власти.

Все это является ещё одним доказательством, что главная цель действий НАБУ и САП в рамках коррупционного скандала с Миндичем не разоблачение коррупционных схем и наказание виновных, а принуждение Владимира Зеленского к определенным кадровым и политическим решениям. И если вдруг о Ермаке вспомнят и вручат ему подозрение, это будет означать только то, что к Зеленскому появились новые вопросы.

Подробнее о политических причинах и последствиях отставки Ермака мы писали в отдельном материале.