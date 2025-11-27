В настоящий момент переговоры о завершении войны в Украине, активизировавшиеся после появления мирного плана США, вновь зашли в тупик. Киев не принимает некоторые принципиальные для России пункты, а Москва отступать по ним не хочет. Речь идет об ограничении численности ВСУ после завершения войны, отказе от вступления Украины в НАТО и, главное, о передаче России всей территории Донецкой области.



Судя по комментариям из Вашингтона, там намерены тем или иным способом побудить Киев пойти на уступки - с учетом того, что рычагов принуждения к уступкам Москвы у США гораздо меньше. В качестве главного аргумента используются следующие тезисы: военная ситуация развивается не в пользу Украины, дальше условия будут еще хуже; Россия рано или поздно захватит всю Донецкую область, а может, и другие территории. О том же постоянно заявляют президент РФ Владимир Путин и его союзники, например, Александр Лукашенко. Однако на украинские власти эти аргументы пока не действуют, потому что у них есть своя стратегия, которую поддерживают крупнейшие европейские страны.



Эта стратегия заключается в том, что войну нужно продолжать вести дальше в расчете на истощение сил у России.

Расчет-максимум состоит в том, что по мере затягивания войны в РФ обострятся все проблемы и противоречия (социальные, межнациональные и т.д.), санкции и атаки ВСУ на инфраструктуру будут все больше подкашивать экономику и доходы бюджета, большие жертвы на фронте вызовут необходимость мобилизации, что способно привести к протестам и резкому росту социально-политической напряженности. В результате внутри РФ начнутся дестабилизация, хаос и смута с развалом армии и государства. Это откроет Украине дорогу к военной победе.



Расчет среднего уровня делается на то, что описанные выше процессы внутри РФ если и не приведут к смуте, дестабилизации и развалу армии и государства, то по крайней мере сильно ограничат возможности России продолжать войну и она будет вынуждена заключить перемирие по линии фронта с условиями для Украины лучшими, чем предлагаются сейчас.



Расчет-минимум сделан на то, что если Россия сохранит внутреннюю устойчивость и способность наступать дальше, захватив за год-полтора полностью Донецкую область и продвинувшись в других регионах, то тогда можно будет завершить войну по линии фронта. Военно-политическое руководство Украины сохранит лицо, заявив, что ВСУ смогли обескровить российскую армию и остановить ее наступление, после чего Кремль был вынужден согласиться с давним требованием прекратить огонь по линии фронта.



Если сформировать кратко, то эта стратегия сводится примерно к следующему: утверждения о том, что Путин и без соглашения захватит всю Донецкую область, сомнительны, так как при нынешних темпах это не достижимо в ближайший год. А если за этот год Россия развалится или ослабеет настолько, что не сможет наступать дальше? Если же она и захватит всю Донецкую область, тогда можно заключить перемирие по линии фронта и объявить это победой. Но без боя ничего России отдавать не следует, потому что это капитуляция и политическая смерть для любого руководителя.

В целом такая стратегия совпадает с позицией крупнейших европейских стран, где господствует позиция, согласно которой чем дольше идет война в Украине, тем лучше, так как у Путина не будет сил напасть на Европу (правда, такая перспектива весьма сомнительна).

Но эта стратегия может реализоваться только при условии, что фронт не рухнет, Украина будет и дальше получать стабильное внешнее финансирование, а энергетику полностью не выбьют, а США не окажут жесткого давления на Киев с целью принять условия мира - то есть не будут прекращать поставки оружия и разведывательной информации, не заведут уголовные дела и не введут санкции против руководителей страны.



Если хотя бы одно из этих условий не будет выполнено, на стратегии можно сразу ставить крест: у Украины не станет возможности её придерживаться. Например, если Европа до конца года не сумеет договориться о репарационном кредите, это может стать сигналом для Киева о необходимости идти на уступки, не откладывая вопрос надолго. Но пока энергетика функционирует, на фронте хотя и нарастают проблемы, но тотального обвала не наблюдается, Трамп не предпринял серьезных мер принуждения, а шансы на получение репарационного кредита не равны нулю, Киев не видит смысла отказываться от прежней стратегии и идти на требуемые американцами уступки по трем ключевым вопросам, особенно, насчет вывода войск из Донецкой области.



У этого подхода, однако, есть немало критиков внутри Украины, которые считают, что сейчас нужно соглашаться на план США. Такие настроения распространены и среди части политического класса. В последнее время они даже иногда вырываются в публичную плоскость, но чаще высказываются в частном порядке.

Главные аргументы критиков такие: если дожидаться обвала фронта или общенационального блэкаута, то в таком случае условия мира станут многократно хуже, чем сейчас предлагают США. Война на истощение чревата тем, что Украина истощится гораздо быстрее России, что может иметь фатальные последствия для государственности. Кроме того, если россияне смогут дойти до границ Донецкой области, нет никаких гарантий того, что они согласятся завершить войну по линии фронта, а не выдвинут новые территориальные требования. Для Украины продолжение войны при любом сценарии означает очень большие людские жертвы, разрушение многих городов и сел, огромный ущерб экономике. А если РФ вдруг столкнется с масштабными проблемами, она способна прибегнуть к ядерному оружию, что превратит значительную часть страны в непригодную на сотни лет для проживания территорию. Если в конфликт вступят еще и страны НАТО, то это будет уже мировая ядерная война и катастрофа для всего человечества. Поэтому пока фронт еще держится, есть смысл заключить мир на тех условиях, которые предлагает Вашингтон.



Однако пока такая точка зрения в украинском руководстве не является доминирующей. Но ситуация развивается. Позиция Вашингтона, изменение положения на фронте и в тылу, а также перспективы дальнейшей европейской финансовой поддержки могут прямо повлиять на принимаемые решения о войне и мире.