Украина не откажется от перспективы своего вступления в НАТО, несмотря на принятие плана США по прекращению войны с РФ.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передаёт американский новостной вёб-портал Axios.

"Сейчас мы живём в реальности. Мы не в НАТО", – добавил Ермак при этом.

Также он заявил, что план из двадцати восьми пунктов "неприемлем", но он уже в прошлом.

"Я предлагаю забыть о двадцати восьми пунктах. Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это уже в прошлом. Замечательно, что наши партнёры нас поддерживают, слушают и работают над планом, который будет приемлем для Украины", – отметил чиновник.

Ранее Киев выступил против запрета вступления в НАТО и сокращения ВСУ, указанных в мирном плане США.

"Украина не согласится на какие-либо ограничения своего права на самооборону или численность и возможности наших Вооружённых сил. Мы также не потерпим никакого посягательства на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать альянсы, в которые мы стремимся вступить", – заявила зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом только в присутствии европейских партнёров Украины.